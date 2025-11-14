#АЭС в Казахстане
Туризм

Туристам с ожирением ограничат выдачу виз в США

Виза в США, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 04:33 Фото: pixabay
Американские дипломаты начнут учитывать ожирение как причину для отказа в визах, сообщает Zakon.kz.

Обоснованием новых правил послужило положение о "государственном бремени", существующее в американском законодательстве более 100 лет. В инструкции поясняется, что ожирение может привести к серьезным заболеваниям, требующим дорогостоящего лечения. С выдержками из соответствующего документа ознакомилась газета Politico.

Сотрудникам визовых служб предписано учитывать:

  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • онкологию;
  • диабет.

В администрации Трампа считают, что эти меры направлены на защиту интересов американских налогоплательщиков, поскольку в том числе их деньги идут на лечение заболеваний иностранцев.

Недавно Coca-Cola в США отказала в работе соискателю из-за его имени.

Фото Алия Абди
Алия Абди
