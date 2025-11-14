Туристам с ожирением ограничат выдачу виз в США

Американские дипломаты начнут учитывать ожирение как причину для отказа в визах, сообщает Zakon.kz.

Обоснованием новых правил послужило положение о "государственном бремени", существующее в американском законодательстве более 100 лет. В инструкции поясняется, что ожирение может привести к серьезным заболеваниям, требующим дорогостоящего лечения. С выдержками из соответствующего документа ознакомилась газета Politico.

Сотрудникам визовых служб предписано учитывать:

сердечно-сосудистые заболевания;

онкологию;

диабет.

Obese immigrants may be denied visas to the US under new Trump order pic.twitter.com/u5Gf0u3DwF — John Rogers (@JohnRogers7News) November 14, 2025

В администрации Трампа считают, что эти меры направлены на защиту интересов американских налогоплательщиков, поскольку в том числе их деньги идут на лечение заболеваний иностранцев.

The Trump administration has issued new guidance that tells U.S. visa officers to consider chronic health conditions such as obesity, heart disease and diabetes when deciding whether to approve someone’s entry into the country. https://t.co/ajVOmbXVev — HealthDay News (@HealthDayTweets) November 14, 2025

Недавно Coca-Cola в США отказала в работе соискателю из-за его имени.