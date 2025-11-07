Круиз по океану с сюрпризом: пассажиров на лайнере покусали клопы

Супруги Кэтрин Шокли и Уильям Мейкок из США во время путешествия на лайнере одной из крупнейших круизных компаний Carnival Cruise Line подверглись атаке постельных клопов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Post, пара отдыхала на лайнере в феврале 2025. После первой ночи в каюте пара проснулась с жуткими укусами на ногах и зудом. Они обследовали свои кровати и, по их словам, обнаружили постельных клопов на разных стадиях развития. На вторую ночь ситуация повторилась, поэтому пассажиры обратились к персоналу, но якобы не встретили понимания. По словам пострадавших, насекомые оставили не менее 30 укусов.

По возвращении из плавания разочарованные отдыхом туристы подали на компанию иск.

2 passengers sue Carnival Cruise Line alleging they woke up with more than 30 bites from bed bugs https://t.co/HZAdSk9bgu pic.twitter.com/vAIjGOAciE — New York Post (@nypost) November 7, 2025

