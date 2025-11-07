#Народный юрист
Мир

Круиз по океану с сюрпризом: пассажиров на лайнере покусали клопы

клопы испортили отдых для туристов из США, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 22:16 Фото: pixabay
Супруги Кэтрин Шокли и Уильям Мейкок из США во время путешествия на лайнере одной из крупнейших круизных компаний Carnival Cruise Line подверглись атаке постельных клопов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Post, пара отдыхала на лайнере в феврале 2025. После первой ночи в каюте пара проснулась с жуткими укусами на ногах и зудом. Они обследовали свои кровати и, по их словам, обнаружили постельных клопов на разных стадиях развития. На вторую ночь ситуация повторилась, поэтому пассажиры обратились к персоналу, но якобы не встретили понимания. По словам пострадавших, насекомые оставили не менее 30 укусов.

По возвращении из плавания разочарованные отдыхом туристы подали на компанию иск.

Ранее были опубликованы лучшие места для отдыха в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
