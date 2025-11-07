Появились новые снимки межзвездной гостьи размером с Манхэттен

Космическому аппарату "Тяньвэнь‑1" китайского космического агентства, который находится на орбите Марса с февраля 2021 года, удалось зафиксировать межзвездную комету 3I/ATLAS, не дающую покоя ученым умам в последние месяцы, сообщает Zakon.kz.

Снимки включают кадр, когда комета находилась на расстоянии около 29 млн км от аппарата. На черно-белых изображениях видны небольшое ядро и пыльная кома диаметром в несколько тысяч километров, движущаяся на фоне далеких звезд, пишет "Наука".

3I/ATLAS движется по гиперболической траектории, не связанной с Солнцем, и сформировалась в другой звездной системе. Скорость объекта достигает 58 км/с, что делает наблюдения из марсианской орбиты крайне сложными.

"Система "Тяньвэнь‑1" впервые была использована для съемки слабого, удаленного и быстро движущегося объекта, который в десятки тысяч раз слабее обычных целей камеры", – отметили в китайском космическом агентстве.

Наблюдения показали, что 3I/ATLAS содержит углекислый газ в своей коме – редкость среди известных комет нашей системы. Это открытие позволяет изучать ранние этапы формирования тел в других звездных системах. Комета выступает как "капсула времени", хранящая следы процессов миллиардов лет назад.

Совместные наблюдения с другими космическими аппаратами, включая марсианские орбитальные станции и марсоходы, дают полное представление о ее движении и структуре.

Сравнение с другими межзвездными объектами

Первый известный межзвездный объект – Оумуамуа – имел вытянутую форму и вращался необычно быстро, что породило споры о его происхождении. 2I/Борисов был классической кометой с яркой хвостовой структурой. 3I/ATLAS отличается небольшой шириной (5,6 км), высокой скоростью и необычным составом, включая углекислый газ, что делает ее уникальной среди известных межзвездных гостей.

Комета 3I/ATLAS была обнаружена 1 июля 2025 года. Согласно данным телескопа Джеймса Уэбба, ее масса может достигать 33 млрд тонн, что делает 3I/ATLAS как минимум в тысячу раз массивнее всех ранее зафиксированных межзвездных тел. Предварительно, диаметр кометы около 5,6 км, что сравнимо с размерами Манхэттена.

Первые снимки древнейшей кометы появились летом. Ученые ранее предположили, что 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим кораблем. Думать ученых в этом направлении сподвигли необычные свойства межзвездной кометы. Но есть и другая версия об этом объекте.

Ожидается, что в течение ноября 3I/ATLAS будет перемещаться по созвездию Дева. Минимального расстояния от Земли – примерно 267 млн км – она должна достичь 19 декабря.