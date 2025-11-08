В ОАЭ нашли несметные залежи природного газа

Национальная нефтяная корпорация эмирата ОАЭ Шарджа (Sharjah National Oil Corporation, SNOC) обнаружила новые залежи природного газа на открытом в 2024 году газоконденсатном месторождении Хедейба, сообщает Zakon.kz.

По данным Anadolu Ajansı, буровая кампания 2025 года, направленная на оценку и расширение потенциала месторождения, подтвердила наличие дополнительных газоносных зон за счет успешного освоения скважины Hedebah-02, пробуренной на общую глубину 4023 м.

Как добавляют в пресс-релизе SNOC, разведывательная скважина Hedebah-01, пробуренная в 2024 году, привела к открытию запасов газа и конденсата в геологической формации Thamama. На месторождении началась промышленная добыча газа.

Сухопутное газоконденсатное месторождение Хедейба стало пятым по счету в эмирате Шарджа и вторым крупным открытием за последние пять лет, отмечает SNOC.

