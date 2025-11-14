Запрет на вывоз сжиженного газа продлили в Казахстане
И.о. министра энергетики подписал приказ от 11 ноября 2025 года "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, вводится запрет на вывоз из РК сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев.
Исключение составляют:
- вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения о разделе продукции либо контракта на недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима;
- вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
- перемещаемые транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами РК;
- вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.
Приказ вводится в действие с 14 ноября 2025 года.
Мы сообщали, что решение о продлении запрета одобрено на заседании Межведомственной комиссии по внешней торговле в начале октября текущего года.
Напомним, в середине мая 2025 года в Казахстане был продлен предыдущий шестимесячный запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом для обеспечения потребностей внутреннего рынка.
Также мы писали, что Казахстан продлил запрет на вывоз нефтепродуктов.
