Появились новые подробности о расчлененном в ОАЭ "друге Дурова"

Роман Новак позиционировал себя как предприниматель в сфере криптовалют и утверждал, что является другом Павла Дурова. Вместе с супругой он проживал в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Mash, 7 ноября сразу в нескольких российских регионах были задержаны лица, подозреваемые в нападении на криптотрейдера и его жену. Как писала "Фонтанка", после убийства семью Новак расчленили и закопали в пустыне.

Их исчезновение произошло после того, как Новака начали подозревать в мошенничестве. Предполагается, что он привлек около 500 млн долларов инвестиций для разработки приложения Fintopio, предназначенного для быстрых денежных переводов.

"На третью попытку, после отказов в займе – предлагал продать долю в своей компании: оказалось, он выпрашивал деньги у всех подряд", – говорится в публикации.

