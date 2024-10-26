Возлюбленная Павла Дурова показала их новое совместное фото

26 октября Юлия Вавилова разместила вторую фотографию с Павлом Дуровым, сообщает Zakon.kz.

Новое фото, которое нынешняя возлюбленная основателя мессенджера Telegram опубликовала у себя в Instagram-сторис вызвало ажиотаж в Сети. И он связан не с самим фактом их большой любви.

Интернет-пользователи больше обеспокоились реакцией и ментальным состоянием Ирины Болгар, которая известна своими регулярными информационными выпадами в соцсетях.

"Интересно чем ответит мать троих детей Дурова?" – интересуются интернет-пользователи, предвкушая шумное продолжение на просторах соцсетей.

Фото: Instagram/julivavilova

В начале октября Павел Дуров заявил, что его подруга потеряла ребенка после стресса во Франции.