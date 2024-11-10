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Возлюбленная Павла Дурова показала, чем занимается в Дубае

Юлия Вавилова, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 12:26 Фото: Instagram/julivavilova
Юлия Вавилова, возлюбленная Павла Дурова, рассказала поклонникам в социальных сетях, чем занимается в Дубае и как проходят ее дни, сообщает Zakon.kz.

Девушка опубликовала подробное видео о том, чем занимается в течение дня. Судя по всему, она любит встречаться с подругами в кафе, ходит в спортзал, много времени посвящает уходу за собой, а также охотно играет в теннис.

Пока публикация набрала не так много лайков, как последний совместный снимок Вавиловой и Дурова.

Напомним, в начале октября Павел Дуров заявил, что его подруга потеряла ребенка после стресса во Франции.

Ранее предполагаемая мать троих детей Павла Дурова 43-летняя Ирина Болгар обвинила основателя Telegram в шантаже и абьюзе по отношению к детям.

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