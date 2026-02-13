Жапаров об отставке Ташиева: Этим быстрым решением я уберег своего друга

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров более развернуто прокомментировал отставку председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Кабар", по мнению общественности, причиной стало так называемое "письмо 75 человек".

"Все началось в Жогорку Кенеше. Отдельные депутатские группы стали вызывать депутатов и делить их, задавая вопрос: "Ты будешь на нашей или на той стороне?" Тем депутатам, которые спрашивали: "А кто это "наша сторона" и кто "та сторона"?", начали отвечать и действовать следующим образом: "Наша сторона – это сторона генерала", демонстрируя погоны, а "та сторона – это сторона президента". И так начали вести работу. После этого разделение перекинулось и на так называемых "аксакалов" на улице. Они начали собирать подписи за проведение досрочных выборов, вводя людей в заблуждение словами о том, что это "согласовано на самом верху", что якобы Жогорку Кенеш вот-вот объявит досрочные выборы. Если бы я своевременно не предпринял такие решительные шаги, это могло бы перейти на простых граждан, и народ тоже начал бы делиться на две части. Потому что у меня имелись факты того, что депутатов и отдельных государственных служащих запугивали "генералом". Им говорили: "Если ты не перейдешь на нашу сторону, ты будешь иметь дело с генералом". Именно поэтому мне пришлось принять такое решение", – прокомментировал Жапаров.

Он отметил, что перед тем как принять решение, позвонил Ташиеву, объяснил ему ситуацию и сообщил, что освобождает его от должности, после этого принял решение.

"Я считаю, что этим быстрым решением я, наоборот, уберег своего друга. Потому что те, кто находился рядом с ним, называем ли мы их "аксакалами" или "коксакалами", в любом случае, они сбивали моего друга с правильного пути. Они, прикрываясь именем Камчыбека Ташиева, начали обращаться к депутатам парламента, ответственным государственным служащим, а также к известным в обществе людям со словами: "Переходите на сторону генерала". Если бы я не освободил Камчыбека Ташиева от должности, то из-за действий тех, кто работал в указанном направлении, подобные заявления стали бы звучать еще активнее. Это могло бы привести к расколу среди работников государственного аппарата и в обществе, а также к возможным противостояниям. Именно поэтому мне пришлось принять решение об освобождении моего друга от должности. Стабильность в государстве для меня превыше всего", – подытожил глава КР.

10 февраля 2026 года стало известно, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от всех должностей. Ташиев назвал это решение неожиданным.