Пятерняшки родились в Берлине: сразу 25 врачей принимали роды

В берлинской университетской клинике "Шарите" 8 ноября на свет появились пятерняшки, сообщает Zakon.kz.

Роды прошли в конце сентября с помощью кесарева сечения и потребовали участия междисциплинарной команды из 25 специалистов, пишет Berliner Morgenpost.

По данным врачей, мать и новорожденные чувствуют себя хорошо. Сейчас дети находятся под наблюдением в клинике, и после того как они наберут необходимый вес и окрепнут, семья сможет вернуться домой.

Руководитель отделения акушерства "Шарите" Вольфганг Хенрих отметил, что рождение пятерняшек – чрезвычайно редкое событие.

"Такие роды случаются естественным путем примерно один раз на 50 миллионов беременностей и представляют серьезную задачу даже для опытных акушеров", – подчеркнул он.

