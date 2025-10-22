#АЭС в Казахстане
Общество

Беременность не освободила казахстанку от возврата денег за обучение по гранту

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 11:39 Фото: pexels
Финансовый центр обратился в Карагандинский областной суд с требованием взыскать с казахстанки расходы на обучение по государственному образовательному заказу в размере 528 000 тенге, а также неустойку в сумме 409 849 тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно иску, с ответчиком был заключен договор на обучение в магистратуре с 1 сентября 2017 года сроком на 1,5 года.

После окончания учебы ответчица была направлена на работу в ИП на основании протокола Комиссии по персональному распределению молодых специалистов. По предоставленным данным, она отработала с февраля по май 2019 года, что было засчитано в период отработки обязательств.

Однако истец утверждал, что ответчица не выполнила обязательства по отработке образовательного гранта в полном объеме.

Суд первой инстанции 14 мая 2025 года отказал в удовлетворении иска, учитывая, что в момент направления на отработку казахстанка была беременна, состояла на учете и позже родила.

Тем не менее, апелляционная коллегия 5 августа 2025 года отменила это решение и удовлетворила иск.

"В итоге с ответчицы взысканы расходы на обучение и неустойка в пользу Финансового центра".Пресс-служба Карагандинского областного суда

В соответствии с пунктом 17 статьи 47 Закона об образовании РК, граждане, обучающиеся по государственному образовательному заказу по педагогическим и медицинским специальностям, обязаны отработать установленный срок. За неисполнение обязанности предусмотрено возмещение затрат бюджета на обучение, за исключением случаев, указанных в пункте 17-2 той же статьи.

Отказ от обязанности по отработке может предоставляться решением Комиссии по персональному распределению молодых специалистов беременным женщинам и лицам, воспитывающим детей до трех лет.

Однако, как уточнили в суде, казахстанка не подавала соответствующее заявление в Комиссию.

Таким образом, суд подтвердил обязанность ответчицы отработать после окончания учебы и возместить расходы бюджета за обучение в случае невыполнения обязательств.

21 октября 2025 года мы рассказывали, что в одном из сел Келесского района Туркестанской области 15-летняя девушка родила от 71-летнего соседа. Об этом инциденте стало известно из социальных сетей. В пресс-службе областной полиции уточнили, что идет следствие.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
