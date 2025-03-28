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Общество

Впервые в зоопарке Усть-Каменогорска родились сразу три медвежонка: объявлен конкурс на имена

Медвежата, медведица, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 15:02 Фото: пресс-служба Левобережного комплекса музея-заповедника
Медвежата появились на свет в зоопарке Левобережного комплекса музея-заповедника. Сегодня, 28 марта, их мать – медведица Шанди – вывела приплод на прогулку, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Левобережного комплекса музея-заповедника, это первый приплод у Шанди, но с ролью матери молодая медведица справляется отлично. На свет медвежата появились еще 3 января, но сотрудники не сообщали об этом в соцсетях и в СМИ. Сначала Шанди ухаживала за малышами в пещере, а сегодня вывела их погулять. Этот момент запечатлели на видео сотрудники пресс-службы музея-заповедника. 

"Появление на свет сразу трех медвежат в зоопарке – это редкость. Обычно в неволе рождаются по два медвежонка. Пол малышей пока неизвестен", – пояснили сотрудники зоопарка.

Здесь также заявили, что имена медвежатам будут давать горожане. В ближайшее время зоопарк объявит конкурс на эту тему, и каждый желающий может принять в нем участие.

С сегодняшнего дня медвежата гуляют в вольере, собрав невероятное количество посетителей.

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Кира Мороз
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