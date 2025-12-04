Мелания Трамп показала праздничное украшение Белого дома

Первая леди США Мелания Трамп поделилась рождественским оформлением Белого дома в своих соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Концепт получил название "Дом там, где твое сердце". Интерьеры Белого дома украсили:

10 тыс. бабочек;

75 венков;

51 елка;

более чем 210 м гирлянд.

В Сети больше всего негативных комментариев вызвали именно 10 тыс. бабочек. Их интернет-пользователи называют не иначе как "уродливыми" и "не имеющими отношения к празднику".

In a stunning display of creativity, artist Hervé Pierre has reimagined the Red Room as "Fostering the Future," a vibrant embodiment of the BE BEST initiative.



This transformation inspires hope and empowerment, inviting all to envision a world where every child can thrive.… pic.twitter.com/L6i4BWRB8j — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) December 2, 2025

Представители первой леди между тем заявили, что "бабочка стала одной из главных тем, поскольку она символизирует обновление, стойкость и новое начало". Эти украшения были разработаны с помощью искусственного интеллекта и созданы с помощью технологии 3D-печати.

В Зеленой комнате поставили портреты Дональда Трампа и Джорджа Вашингтона из Lego. Каждый портрет состоит более чем из шести тысяч деталей. Главным украшением стала 5,5-метровая белая ель, привезенная с фермы Korson’s Tree Farms в Мичигане.

Также стало известно, что искусственный интеллект использовали в Японии при обновлении Toyota Century.