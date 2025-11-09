#Народный юрист
Мир

Попавшего под снежную лавину мужчину спасают на Камчатке

Спасение мужчины на Камчатке, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 07:55 Фото: Telegram/ГУ МЧС России по Камчатскому краю
С раннего утра 9 ноября ведутся работы по эвакуации мужчины, попавшего под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, сообщает Zakon.kz.

По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, из села Мильково в район схода лавины готовятся выехать спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" и врач Мильковской районной больницы. Об этом говорится в их Telegram-канале.

Накануне снежная масса сошла на двух человек примерно в 5 км от Агинского золоторудного месторождения на Камчатке. Один человек погиб, судьба второго сейчас в руках спасателей.

Ранее специалисты "Роскосмоса" сделали уникальное фото кратера Непер. Оказывается, на его площади могло бы полностью разместиться государство размером с Черногорию.

