Попавшего под снежную лавину мужчину спасают на Камчатке

С раннего утра 9 ноября ведутся работы по эвакуации мужчины, попавшего под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, сообщает Zakon.kz.

По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, из села Мильково в район схода лавины готовятся выехать спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" и врач Мильковской районной больницы. Об этом говорится в их Telegram-канале.

Накануне снежная масса сошла на двух человек примерно в 5 км от Агинского золоторудного месторождения на Камчатке. Один человек погиб, судьба второго сейчас в руках спасателей.

