Древний лунный кратер поразил специалистов гигантским размером

Уникальный снимок кратера Непер, расположенного в восточной части видимой стороны Луны, поразил специалистов "Роскосмоса" своим размером, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отметили, что диаметр этого геологического образования составляет около 142 км. Таким образом, на его площади могло бы полностью разместиться государство размером с Черногорию.

"Кратер Непер на видимой стороне Луны – древний ударный кратер возрастом 3,9-4,1 млрд лет. Он сформировался в эпоху поздней тяжелой бомбардировки и расположен у лимба (края лунного диска), из‑за чего часто виден в искаженном ракурсе", – передает "Роскосмос" в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram/Роскосмос

Для съемки использовалось профессиональное оборудование с эквивалентным фокусным расстоянием 2350 мм, что позволило получить высокодетализированное изображение древнего лунного кратера.

