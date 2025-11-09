#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
526.02
607.55
6.5
Наука и технологии

Древний лунный кратер поразил специалистов гигантским размером

Роскосмос показал уникальный снимок древнего лунного кратера, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 06:44 Фото: pixabay
Уникальный снимок кратера Непер, расположенного в восточной части видимой стороны Луны, поразил специалистов "Роскосмоса" своим размером, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отметили, что диаметр этого геологического образования составляет около 142 км. Таким образом, на его площади могло бы полностью разместиться государство размером с Черногорию.

"Кратер Непер на видимой стороне Луны – древний ударный кратер возрастом 3,9-4,1 млрд лет. Он сформировался в эпоху поздней тяжелой бомбардировки и расположен у лимба (края лунного диска), из‑за чего часто виден в искаженном ракурсе", – передает "Роскосмос" в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram/Роскосмос

Для съемки использовалось профессиональное оборудование с эквивалентным фокусным расстоянием 2350 мм, что позволило получить высокодетализированное изображение древнего лунного кратера.

Астрологи начали предупреждение о начале ретроградного Меркурия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Ученые выдвинули новую теорию происхождения самого большого лунного кратера
19:40, 13 октября 2025
Ученые выдвинули новую теорию происхождения самого большого лунного кратера
Ученые разгадали тайну гигантских кратеров в Сибири
18:55, 23 сентября 2025
Ученые разгадали тайну гигантских кратеров в Сибири
Одна сторона Луны оказалась горячее другой – исследование
04:40, 16 мая 2025
Одна сторона Луны оказалась горячее другой – исследование
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: