Провел ночь под лавиной: в России спасли мужчину, оказавшегося в плену

На Камчатке откопали и вынесли на носилках мужчину, которого днем ранее завалило снежной массой, сообщает Zakon.kz.

Мужчина провел целую ночь под сошедшей лавиной, прежде чем до него добрались спасатели, пишет RT. По информации МЧС России, под снегом оказались двое сотрудников буровой площадки. Второй геолог погиб, его тело ранее достали из-под завалов.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: