Мир

Египтянка сделала УЗИ и узнала, что вынашивает сразу девятерых детей

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 02:30 Фото: pexels
В Египте произошел редкий случай, поразивший врачей – плановое УЗИ местной беременной жительницы показало, что она вынашивает сразу девять плодов, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Al Arabiya, это означает, что она вынашивает девять полностью развитых плодов на ранних стадиях. Как объясняет врач доктор Ваэль Аль-Банна, причиной такой ситуации стало бессистемное применение препаратов, стимулирующих овуляцию.

Аль-Банна пояснил, что их действие направлено на стимуляцию яичников к производству более одной яйцеклетки за один цикл, а если их принимать в чрезмерных дозах или без контроля, то это может привести к высвобождению большого количества яйцеклеток, которые затем все оплодотворяются, и наступает многоплодная беременность.

Доктор указал, что такая ситуация представляет серьезный риск для здоровья как матери, так и плодов. Аль-Банна не уточнил, что будет делать женщина и решится ли она выносить всех детей.

По его словам, современная медицина предлагает решения для подобных случаев, включая так называемую "редукцию плода" – медицинскую процедуру по сокращению количества плодов внутри матки с целью защиты жизни матери и создания лучших условий для оставшихся.

Ранее мы сообщали о том, что была раскрыта афера с соцвыплатами для беременных.

Аксинья Титова
