Египтянка сделала УЗИ и узнала, что вынашивает сразу девятерых детей
По данным телеканала Al Arabiya, это означает, что она вынашивает девять полностью развитых плодов на ранних стадиях. Как объясняет врач доктор Ваэль Аль-Банна, причиной такой ситуации стало бессистемное применение препаратов, стимулирующих овуляцию.
Аль-Банна пояснил, что их действие направлено на стимуляцию яичников к производству более одной яйцеклетки за один цикл, а если их принимать в чрезмерных дозах или без контроля, то это может привести к высвобождению большого количества яйцеклеток, которые затем все оплодотворяются, и наступает многоплодная беременность.
Доктор указал, что такая ситуация представляет серьезный риск для здоровья как матери, так и плодов. Аль-Банна не уточнил, что будет делать женщина и решится ли она выносить всех детей.
По его словам, современная медицина предлагает решения для подобных случаев, включая так называемую "редукцию плода" – медицинскую процедуру по сокращению количества плодов внутри матки с целью защиты жизни матери и создания лучших условий для оставшихся.
