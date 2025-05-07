Неожиданное влияние музыки на ребенка в утробе матери – исследование

Мексиканские ученые из Автономного университета штата Мехико и других научных центров выявили необычное воздействие классической музыки на развивающийся в материнской утробе плод, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Chaos.

В эксперименте участвовали 37 беременных женщин на третьем триместре. Через наушники, размещенные на животе, детям включали два классических произведения: "Лебедя" Камиля Сен-Санса и вальс Arpa de Oro мексиканского композитора Абундио Мартинеса. Для анализа использовались передовые математические методы, позволяющие уловить малейшие изменения в сердечном ритме.

Оказалось, что после прослушивания музыки сердечные ритмы плодов демонстрировали повышенную стабильность и предсказуемость. Особенно сильный эффект наблюдался при проигрывании мексиканской мелодии, что наводит на мысль о возможном влиянии культурных особенностей музыки.

"Мы видим, что музыка словно настраивает сердечный ритм будущего ребенка на более спокойный лад, – объяснил руководитель исследования Эрик Алонсо Абарка-Кастро.

Ученые подчеркивают, что это лишь первые шаги в данном направлении. Пока же специалисты рекомендуют будущим мамам не увлекаться целенаправленным "музыкальным воспитанием" плода, а просто наслаждаться приятными мелодиями – это в любом случае создаст благоприятную атмосферу и для ребенка, и для самой женщины.

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