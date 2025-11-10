#Народный юрист
Мир

Мать 12-летнего туриста больше недели назад пропала на побережье Турции

Отдых в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 05:40 Фото: freepik
В конце октября 41-летняя жительница Санкт-Петербурга приехала на отдых в Анталью вместе с 12-летним сыном. Там же женщина пропала, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты "Известия", 31 октября женщина покинула отель в сопровождении другого постояльца. Мужчина рассказал, что после отдыха на пляже и купания в море он пошел играть в волейбол, а соседку больше не видел.

В 19:00 россиянка спала на шезлонге около моря, рассказал мужчина, убиравший мусор на пляже.

Пока полиции не удалось установить, куда женщина отправилась после семи вечера.

В поисковой операции участвуют сотрудники правоохранительных органов, береговая охрана, спасатели и представители российского консульства.

Ранее мы сообщали о том, что лодка с сотнями мигрантов перевернулась у берегов Малайзии.

Аксинья Титова
Последние
Популярные
