Ни жива, ни мертва: дочь ищет мать, пропавшую в Актюбинской области 12 лет назад

В Актюбинской области родные ищут женщину, которая таинственно исчезла 12 лет назад. Тогда Жание Кульдировой было 47 лет. Женщина пошла в гости и пропала, сообщает Zakon.kz.

Дочь пропавшей Айнур Кульдирова рассказала КТК, что мама пропала при загадочных обстоятельствах: в декабре 2013 года она вышла от родственников, а потом исчезла.

"Мама пошла к родственникам, сказала, что побудет пару дней. Потом позвонила – сказала, что сходит в магазин. Это было под вечер. После этого ее никто не видел. Домой она не вернулась". Айнур Кульдирова

Семья сразу подала заявление в полицию и сама начала поиски. Но женщина словно растворилась. Дочь не хочет верить, что мама могла их бросить. Отец в то время был прикован к постели после инсульта. Всем было нелегко.

Кульдирова 12 лет ждет мать, ищет, где только может. Говорит, несколько лет назад был обнадеживающий звонок – общая знакомая уверяла, что видела пропавшую. Но в полиции признают: ни живой, ни мертвой они не смогли найти Жанию Кульдирову. Поиски пришлось остановить.

"По факту безвестного исчезновения жительницы Актюбинской области в 2013 году было заведено разыскное дело. Проводились все необходимые оперативные мероприятия, однако установить местонахождение женщины не удалось. Спустя 12 лет производство было прекращено". Руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов

