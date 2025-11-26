Мелания Трамп официально открыла праздничный сезон
Фото: whitehouse
На днях первая леди США официально открыла праздничный сезон, лично приняв рождественскую елку для Белого дома, сообщает Zakon.kz.
Церемония получения рождественской елки в Белом доме проводится ежегодно. В этом году дерево высотой 5,6 м привезли с фермы Korson's Tree Farms в штате Мичиган. Чтобы попасть в Белый дом, дерево выиграло общенациональный конкурс.
По традиции, елку доставили к Белому дому на конной повозке в сопровождении администрации.
Ель разместят в Голубой комнате резиденции президента США уже 4 декабря. Позже, как полагается традициям, Мелания Трамп подберет новогодние украшения для дерева на свой вкус.
"Девочка встречает курьера с едой в пижаме. Женщина встречает курьера с елкой в пальто от Christian Dior и на шпильках от Manolo Blahnik", – отметили модницы в комментариях образ Мелании.
Тем временем жена Санты развозит подарки в новогоднем ролике.
