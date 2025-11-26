#АЭС в Казахстане
Мир

Мелания Трамп официально открыла праздничный сезон

Рождественская елка в Белом доме, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 07:42 Фото: whitehouse
На днях первая леди США официально открыла праздничный сезон, лично приняв рождественскую елку для Белого дома, сообщает Zakon.kz.

Церемония получения рождественской елки в Белом доме проводится ежегодно. В этом году дерево высотой 5,6 м привезли с фермы Korson's Tree Farms в штате Мичиган. Чтобы попасть в Белый дом, дерево выиграло общенациональный конкурс.

По традиции, елку доставили к Белому дому на конной повозке в сопровождении администрации.

Ель разместят в Голубой комнате резиденции президента США уже 4 декабря. Позже, как полагается традициям, Мелания Трамп подберет новогодние украшения для дерева на свой вкус.

"Девочка встречает курьера с едой в пижаме. Женщина встречает курьера с елкой в пальто от Christian Dior и на шпильках от Manolo Blahnik", – отметили модницы в комментариях образ Мелании.

Тем временем жена Санты развозит подарки в новогоднем ролике.

Фото Алия Абди
Алия Абди
