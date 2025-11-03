#Народный юрист
Мир

Отец убил трехлетнего сына во время семейной ссоры

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 04:30 Фото: unsplash
Трехлетнего Тиграна Ованесова, которого на протяжении недели разыскивали в Армении, убил его собственный отец, сообщает Zakon.kz.

По данным Armenpress, об этом заявила министр внутренних дел Арпине Саркисян, представляя предварительные данные расследования.

Тигран Ованесов пропал 27 октября. Его поиски вели 500 спасателей, полицейских и добровольцев. СК завел уголовное дело по статье убийство. 2 ноября его тело было найдено в Гегаркуникской области, где и проживает семья Ованесовых.

По версии следствия, в день происшествия мальчик и его старший брат вышли из дома и во дворе столкнулись с отцом. Между мужчиной и детьми, судя по всему, произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый задушил младшего сына.

Пятилетний брат Тиграна имеет проблемы со здоровьем и не может полноценно давать показания. Однако, как отметила министр, специалисты зафиксировали его реакции, которые помогли следствию восстановить последовательность событий.

Саркисян добавила, что отец ранее упоминал о семейных конфликтах. Установлено также, что мужчина, пытаясь скрыть следы преступления, несколько раз перемещал тело ребенка. Сейчас идет комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что тело девочки нашли в диване арендованной квартиры.

Аксинья Титова
