Мир

Восемь человек погибли: в Индии произошел взрыв

взрыв автомобиля в Нью Дели, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 20:58 Фото: x.com/suraj_sharma7
В столице Индии Нью-Дели взорвался автомобиль. Местные СМИ сообщают о восьми погибших и более 20 раненых, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 10 ноября 2025 года телеканал NDTV, взрыв произошел в районе исторической цитадели Красный форт.

"Сегодня вечером несколько человек получили ранения в результате взрыва автомобиля. Три-четыре автомобиля, находившиеся рядом, также загорелись и получили повреждения", – отмечается в публикации.

В результате трагедии погибли по меньшей мере восемь человек и 24 получили ранения, передает Times of India. Все произошло возле станции метро Red Fort в Нью-Дели.

Отмечается, что на месте происшествия в момент взрыва было очень много людей. После инцидента у одного фургона сорвало дверь, другую машину повредило почти полностью, у третьей выбило лобовое стекло. В правоохранительных органах назвали взрыв очень мощным.

На место происшествия было направлено около 25 пожарных машин, а полиция оцепила весь район. Движение транспорта в Красном форте также было ограничено.

После взрыва в столице Индии был объявлен режим повышенной готовности. Причина взрыва пока неизвестна.

Позже в ANI сообщили, что в пожарной службе уточнили – инцидент произошел около входа на станцию №1.

"Мы получили информацию о взрыве автомобиля возле станции метро "Chandni Chowk". Мы немедленно отреагировали, и на место происшествия было направлено семь единиц техники. В 19:29 пожар был взят под контроль", – сообщил заместитель начальника пожарной охраны местному изданию.

Индийские СМИ уточнили, что в данный момент метрополитен работает в штатном режиме. Пожарные спасатели в течение часа ликвидировали возгорание.

Ранее на Канарских островах туристов смыло гигантской волной. Все произошло на испанском острове Тенерифе. Сообщается о погибших.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Последние
Популярные
