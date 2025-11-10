Восемь человек погибли: в Индии произошел взрыв

В столице Индии Нью-Дели взорвался автомобиль. Местные СМИ сообщают о восьми погибших и более 20 раненых, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 10 ноября 2025 года телеканал NDTV, взрыв произошел в районе исторической цитадели Красный форт.

"Сегодня вечером несколько человек получили ранения в результате взрыва автомобиля. Три-четыре автомобиля, находившиеся рядом, также загорелись и получили повреждения", – отмечается в публикации.

देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास भीषण धमाका हुआ है



एक एक कर में ब्लास्ट हुआ है एक आदमी मर गया कई लोग घायल हैं 20 से ज्यादा गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए कई बाइक बैटरी रिक्शा ऑटो सब ब्लास्ट में उड़े हैं



आज ही 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक फरीदाबाद में मिला है



यानी की यह… pic.twitter.com/dJ9dPLIArl — 🇮🇳Jitendra pratap singh🇮🇳 (@jpsin1) November 10, 2025

В результате трагедии погибли по меньшей мере восемь человек и 24 получили ранения, передает Times of India. Все произошло возле станции метро Red Fort в Нью-Дели.

Отмечается, что на месте происшествия в момент взрыва было очень много людей. После инцидента у одного фургона сорвало дверь, другую машину повредило почти полностью, у третьей выбило лобовое стекло. В правоохранительных органах назвали взрыв очень мощным.

На место происшествия было направлено около 25 пожарных машин, а полиция оцепила весь район. Движение транспорта в Красном форте также было ограничено.

После взрыва в столице Индии был объявлен режим повышенной готовности. Причина взрыва пока неизвестна.

Позже в ANI сообщили, что в пожарной службе уточнили – инцидент произошел около входа на станцию №1.

"Мы получили информацию о взрыве автомобиля возле станции метро "Chandni Chowk". Мы немедленно отреагировали, и на место происшествия было направлено семь единиц техники. В 19:29 пожар был взят под контроль", – сообщил заместитель начальника пожарной охраны местному изданию.

दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मची है !!



दिल्ली–NCR में हाईअलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा और जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच रही हैं। pic.twitter.com/6PW6PE8lJ8 — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) November 10, 2025

Индийские СМИ уточнили, что в данный момент метрополитен работает в штатном режиме. Пожарные спасатели в течение часа ликвидировали возгорание.

Ранее на Канарских островах туристов смыло гигантской волной. Все произошло на испанском острове Тенерифе. Сообщается о погибших.