Французский пенсионер сбился с пути и оказался вместо поликлиники в Хорватии

Во Франции 80-летний мужчина поехал к врачу и неожиданно для себя оказался в Хорватии, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Le Parisien, сначала его пропажу заметили члены местной ассоциации, куда входит пожилой мужчина, а затем и его соседи, которые не видели его весь день и не смогли найти. Они вызвали экстренные службы, которые дома пенсионера не нашли. В итоге они связавшись с пропавшим по телефону.

Выяснилось, что пенсионер отправился в Хорватию накануне, чтобы попасть на прием к терапевту в соседний городок. Однако вместо этого он провел за рулем своего автомобиля больше суток, пересек несколько стран и в итоге остановился в Хорватии.

Спасателям мужчина не смог объяснить, что произошло. Когнитивных расстройств или проблем с ориентацией ранее за ним никто не наблюдал. Что именно привело к такой навигационной ошибке – сбой в работе GPS, невнимательность или внезапная дезориентация, – до сих пор остается неясным.

