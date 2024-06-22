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Жители Хорватии оказались заперты в лифтах из-за отсутствия света

Электричество, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 05:15 Фото: X/ARNNewsCentre
21 июня жители Хорватии оказались заперты в лифтах в связи с отключением электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

Помимо Хорватии массовое отключение электроэнергии в 40-градусную жару произошло в Черногории, части Албании, Боснии и Герцеговины. Об этом передает Reuters.

В Хорватии не работает интернет, отключаются светофоры. Энергокомпании ввели в эксплуатацию все свои производственные мощности, чтобы купировать нехватку электроэнергии, но этих мер недостаточно. В Сараево также не работают трамвайные и троллейбусные маршруты.

Первые лица вышеназванных государств пока воздерживаются от комментариев в СМИ и на своих страницах в соцсетях.

А в Мекке сотни паломников погибли во время хаджа. Причина – экстремальная температура воздуха, которая достигала 49 градусов.

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Албания Босния и Герцеговина Хорватия Черногория 2024 год Электроэнергия
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