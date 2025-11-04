Сколько пенсионеров проживает в Казахстане

В Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана прошло очередное заседание Консультативно-совещательного органа "Диалоговая площадка по человеческому измерению". Об этом 4 ноября 2025 года рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания участники обсудили социально-экономические и культурные права пожилых людей, обеспечение их прав во время чрезвычайных ситуаций, а также вопросы жилищной неустойчивости и зависимости как факторов, влияющих на рост бытового насилия.

В своей вступительной речи посол по особым поручениям МИД РК Алуа Надиркулова отметила, что президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость поддержки граждан пенсионного возраста и создания условий для продолжения ими трудовой деятельности, акцентировав внимание на развитии "серебряной экономики".

"В Казахстане проживает свыше 2,5 млн пенсионеров, доступ к медицинской помощи для которых обеспечивается через систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), а сеть Центров активного долголетия в 2025 году достигла 127 учреждений", – подчеркнула посол.

Директор Департамента оказания медицинской помощи МЗ РК Гульнар Сарсенбаева сообщила, что к 2050 году доля граждан старше 65 лет в Казахстане удвоится и превысит 14%. В этой связи расширен возрастной ценз целевой группы, проходящей скрининговые осмотры, – до 76 лет. Кроме того, для пожилых людей внедрен новый скрининг на раннее выявление риска развития нарушений мозгового кровообращения.

Фото: пресс-служба МИД РК

В связи с ростом числа пожилых граждан исполнительный директор фонда "Kumis Khasyr" Асия Аканова отметила необходимость перехода к концепции "умного долголетия", сочетающей здоровье, активность и цифровые навыки. Особое внимание, по ее словам, следует уделять формированию общества "третьего возраста", социальной адаптации и ресоциализации пожилых людей, расширению их доступа к спорту и образованию, включая финансовую, юридическую и цифровую грамотность.

Фото: пресс-служба МИД РК

Начальник управления Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Болат Кусаинов отметил, что Закон РК "О гражданской защите" гарантирует всем гражданам, включая пожилых людей, лиц с инвалидностью и детей, право на заблаговременное информирование о рисках ЧС, защиту жизни, здоровья и имущества.

В стране ведется работа по внедрению мобильного приложения "112", предназначенного для информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Приложение позволяет мгновенно получать push-уведомления с указанием типа происшествия, его местоположения и рекомендаций для населения, а также интегрируется с существующей системой "Mass Alert", обеспечивающей охват всей страны за 10-12 секунд.

Начальник Управления по борьбе с семейно-бытовым насилием МВД РК Акмарал Серикбаева подчеркнула прямую взаимосвязь между жилищной неустойчивостью, зависимостью и ростом бытового насилия. Она сообщила, что в рамках Закона РК "О профилактике бытового насилия" реализованы меры по выселению агрессора из совместного жилья, размещению пострадавших в кризисных центрах, проведению психокоррекционных программ и выявления рецидивов через систему "ODARA". Число обращений по фактам бытового насилия снизилось на 18%, однако она акцентировала внимание на необходимости системной профилактической работы в этой сфере.

В целом обсуждение вопросов повестки дня прошло в открытом и конструктивном формате. Участники подтвердили общую заинтересованность сторон в укреплении социальной защиты пожилых граждан, профилактике бытового насилия и повышении устойчивости общества к современным вызовам.

Фото: пресс-служба МИД РК

КСО "Диалоговая площадка по человеческому измерению" был создан в 2013 году по инициативе МИД РК. Площадка является эффективным инструментом для развития диалога между государством и гражданским обществом. Здесь обсуждаются актуальные вопросы в области прав человека с участием наблюдателей от международных организаций.

