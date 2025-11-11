#Народный юрист
Мир

Первая леди Узбекистана стала мировым лидером в борьбе с раком

Борьба с онкологией, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 08:22 Фото: Instagram/ziroat_mirziyoyeva_
Зироат Мирзиёева вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира в сфере онкологии, сообщает Zakon.kz.

Список женщин составила международная платформа OncoDaily. В рейтинг включены специалисты и общественные деятели, определяющие мировые приоритеты в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Фото: oncodaily

Мирзиёева, возглавляющая попечительский совет фонда "Zamin", получила признание за инициативы по раннему выявлению и лечению рака у детей, поддержку международного сотрудничества в детской онкологии и продвижение программ по повышению выживаемости пациентов.

"Ее деятельность направлена ​​на обеспечение равного доступа к медицинской помощи для детей во всем мире, особенно в развивающихся странах, где показатели выживаемости значительно ниже. Она способствовала повышению статуса Узбекистана на международной арене политики здравоохранения, согласовав национальные стратегии с глобальными целями по повышению выживаемости детей с онкологическими заболеваниями до 60% к 2030 году", – говорится в публикации.

Также Мелания Трамп стала лауреатом премии в США.

Фото Алия Абди
Алия Абди
