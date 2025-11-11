Первая леди Узбекистана стала мировым лидером в борьбе с раком

Зироат Мирзиёева вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира в сфере онкологии, сообщает Zakon.kz.

Список женщин составила международная платформа OncoDaily. В рейтинг включены специалисты и общественные деятели, определяющие мировые приоритеты в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Фото: oncodaily

Мирзиёева, возглавляющая попечительский совет фонда "Zamin", получила признание за инициативы по раннему выявлению и лечению рака у детей, поддержку международного сотрудничества в детской онкологии и продвижение программ по повышению выживаемости пациентов.

"Ее деятельность направлена ​​на обеспечение равного доступа к медицинской помощи для детей во всем мире, особенно в развивающихся странах, где показатели выживаемости значительно ниже. Она способствовала повышению статуса Узбекистана на международной арене политики здравоохранения, согласовав национальные стратегии с глобальными целями по повышению выживаемости детей с онкологическими заболеваниями до 60% к 2030 году", – говорится в публикации.

Также Мелания Трамп стала лауреатом премии в США.