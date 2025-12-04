Рыбакина попала в число миллионеров

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина вошла в список самых богатых спортсменок мира по версии Sportico, сообщает Zakon.kz.

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", третья ракетка мира американская теннисистка Корри Гауфф стала самой высокооплачиваемой спортсменкой 2025 года по версии портала Sportico. За год она заработала 31 млн долларов, из которых 23 млн – спонсорские контракты.

Второе место заняла четырехкратная победительница мэйджоров, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. У нее в активе 30 млн долларов. Тройку лидеров замкнула шестикратная чемпионка ТБШ, вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек. Она заработала 23,1 млн долларов.

В этом списке у Рыбакиной девятое место.

Фото: sportico

3 декабря чемпион мира по таеквондо Бейбарыс Каблан получил поздравление от Касым-Жомарта Токаева.