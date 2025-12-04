#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.89
587.54
6.48
Спорт

Рыбакина попала в число миллионеров

Рейтинг богатых спортсменок мира, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 07:50 Фото: j48tennis
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина вошла в список самых богатых спортсменок мира по версии Sportico, сообщает Zakon.kz.

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", третья ракетка мира американская теннисистка Корри Гауфф стала самой высокооплачиваемой спортсменкой 2025 года по версии портала Sportico. За год она заработала 31 млн долларов, из которых 23 млн – спонсорские контракты.

Второе место заняла четырехкратная победительница мэйджоров, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. У нее в активе 30 млн долларов. Тройку лидеров замкнула шестикратная чемпионка ТБШ, вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек. Она заработала 23,1 млн долларов.

В этом списке у Рыбакиной девятое место.

Фото: sportico

3 декабря чемпион мира по таеквондо Бейбарыс Каблан получил поздравление от Касым-Жомарта Токаева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Елена Рыбакина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира
10:02, 07 декабря 2023
Елена Рыбакина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Экипировка Рыбакиной вошла в топ ярких нарядов "Ролан Гаррос"
23:24, 04 июня 2023
Экипировка Рыбакиной вошла в топ ярких нарядов "Ролан Гаррос"
Елена Рыбакина вошла в топ-15 самых высокооплачиваемых спортсменок мира
09:40, 05 декабря 2024
Елена Рыбакина вошла в топ-15 самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: