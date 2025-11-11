Дипломат из Польши ведет соцсети на казахском языке

Посол Польши в Казахстане Михаил Лабенда завоевал соцсети тем, что ведет свои аккаунты исключительно на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Михаил Лабенда и ранее удивлял казахстанцев знанием казахского языка. Так, он произвел фурор в феврале этого года, когда выступил с лекцией на казахском языке в Академии госуправления. Еще он выступал в одной из лекционных аудиторий Торайгыров университета.

Оказалось, что 51-летний дипломат выучил язык еще в начале 90-х, когда учился в КазНУ имени Аль-Фараби. Он жил в обычном общежитии, где почти все говорили на казахском. За время своей карьеры он сменил несколько мест работы, но сохранил знание казахского.

Сейчас соцсети посольства Михаил Лабенда ведет исключительно на казахском языке.

