Выучил казахский язык и полюбил қазы: как "қара бала" из Африки продвигает культуру Казахстана

Себя он называет Абдулфатия Абдулкаримулы, и именно так представился корреспонденту Zakon.kz. Ему 49 лет. А еще он считает себя выходцем из племени қоңырат, хотя родом из Африки. В Казахстане он стал блогером, рассказывающим о казахской национальной культуре.

Также он называет себя "қара бала". Как он оказался в Казахстане, как выучил государственный язык и с чем столкнулся?

"Не чувствовал себя чужим"

Абдулфатия приехал в Казахстан в 2014 году – сначала по приглашению брата, потом остался из-за семейных обстоятельств. Здесь он встретил свою супругу Надежду, русскую по национальности. А популярные в Сети видео про "казахскую жену" – всего лишь юмористический образ.

"В этой стране я не чувствовал себя чужим. Первое, что удивило, – спокойствие и искренность людей. Недостатков в Казахстане я не нашел", – говорит он.

Казахский он освоил без курсов, просто разговаривая с людьми. Ошибки, попытки, смущение – но каждый день делал его ближе к пониманию культуры. Абдулфатия считает, что главное – это желание, и тогда все получится, и всему можно научиться.

Национальная казахская еда

Из казахской национальной еды он любит почти все: от баурсаков до айрана. Но особенно горячий, насыщенный бульон из конины, в который он обязательно добавляет курт.

"Это настоящая энергия! – уверен он.

Казахский бешбармак занимает особое место в его сердце. Он даже снял видео с рецептом приготовления этого блюда и выложил на своей странице в TikTok. Казы, сорпа, домашнее тесто – все в лучших традициях национального бешбармака. Даже тесто Абдулфатия катает сам. Перед тем, как приступить к раскатке теста, он произносит: "Ұмытпаймыз, қолдарымыз тап-таза болуы керек" ("Не забываем, руки должны быть чистыми").

Экология и чистота

А пока варится мясо, он сортирует мусор. Абдулфатия уверен, что раздельный сбор мусора помогает в предотвращении экологической катастрофы. Главное – нужно, чтобы люди осознанно относились к этому. Органический мусор – кожура картофеля, лука, пищевые отходы – он складывает в один пакет, пластик – в другой, жестяные банки – отдельно.

"Будет чистым наш дом – будет чистой и планета", – отмечает Абдулфатия.

В соцсетях Абдулфатия говорит о простых, но важных вещах. Например, по его мнению, чистота – половина веры. Он верит, что чистый народ приходит к чистой победе.

Еще Абдулфатия убежден: чистые улицы – это чистые отношения и развитие в обществе.

"От казахов я видел только поддержку. Никаких сложностей. Это народ с большим сердцем. Я называю себя "қоңырат" из-за значения слова "қоңыр" (коричневый. – Прим. автора). Қоңыр – это почти что "қара бала" (смуглый мальчик. – Прим. автора). Это значит простой, естественный, с добрым характером. Это про казахскую сущность. В этом смысле я – қоңырат", – уточнил Абдулфатия.

Национальная одежда

Казахскую одежду он носит с уважением. Для него шапан – символ достоинства.

"Японцы носят кимоно, индийцы – сари. А мы почему не можем носить свое? Национальная одежда – это дух народа", – говорит Абдулфатия.

Из всех казахских традиций сильнее всего его тронуло гостеприимство. Совершенно незнакомые люди приглашали его за стол, сажали на почетное место и угощали. Этой культурой он с гордостью делится с друзьями в Африке – рассказывает о людях, о менталитете, о доброте. И его слушают с удивлением и уважением. В этом видео, которое он назвал "Қазақ еліне +1 қара домалақ" (можно посмотреть ниже), он рассказывает, как к нему в гости пришел брат.

"Я живу в этой стране, ем ее хлеб, считаю Казахстан своим домом. А о родном доме плохо не говорят", – отметил Абдулфатия.

Мужчина мечтает стать актером и работать в кино. Но за этим стоят не только амбиции – он хочет делиться добром через искусство.

"Я хочу жить в чистом обществе и приносить пользу людям через творчество. Каждый свой день принимаю с благодарностью. Я рад, что живу в благополучной стране, я рад, что здоров телом и духом. Поэтому я ценю каждый свой день. А Казахстану желаю мира, единства, стабильности и процветания", – заключил Абдулфатия.

