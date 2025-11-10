#Народный юрист
Финансы

От Нигера до Казахстана: где продукты дешевеют, а где дорожают быстрее всего

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 11:45 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Продовольственная инфляция – острейшая мировая проблема. Если в развитых странах рост цен на продукты питания стабилизировался в пределах 2-3%, то в развивающихся странах потребители сталкиваются с двузначными, а порой и трехзначными показателями, сообщает Zakon.kz.

Казахстан в верхней двадцатке

Согласно последним данным, Казахстан с годовой продовольственной инфляцией в 13,5% (по сравнению с 12,7% месяцем ранее) входит в верхнюю двадцатку стран с самым высоким ростом цен на продукты. Наше положение в этом рейтинге отражает сохраняющиеся внутренние дисбалансы, включая ценовые и кредитные факторы.

Отметим, что в целом инфляция по Республике Казахстан в октябре 2025 года составила 12,6% (годовое выражение), и именно продукты питания и безалкогольные напитки внесли наибольший вклад в этот показатель – 5,2 процентных пункта. При этом за октябрь продовольственные товары подорожали на 1%.

Соседи по региону и СНГ также демонстрируют высокий уровень продовольственной инфляции:

  • Кыргызстан – 10,7%
  • Монголия – 10,6%
  • Россия – 9,46%
  • Азербайджан – 8,2%
  • Беларусь – 9,8%

Это говорит о том, что проблемы ценовой стабильности продовольствия характерны для всего нашего региона.

Фото: Zakon.kz

Абсолютные лидеры и аутсайдеры мировой инфляции

Глобальная картина инфляции демонстрирует беспрецедентный разброс в ценовой динамике.

Лидеры антирейтинга (самая высокая инфляция). На вершине списка, предоставленного экономистом Эльдаром Шамсутдиновым, находятся страны, переживающие острые экономические или геополитические кризисы. Южный Судан занимает первое место с годовым ростом цен на продовольствие в 106%. В этой же группе находятся Иран (57,9%), Никарагуа (44,94%) и Палестина (41,16%). Здесь рост цен означает стремительное снижение покупательной способности населения и угрозу продовольственной безопасности.

Аутсайдеры (самая низкая инфляция, дефляция). На противоположном полюсе находятся страны, где цены на продукты не просто стабильны, но даже снижаются. Абсолютным аутсайдером является Нигер с показателем 14,7% годовых. Другие страны с сильной дефляцией – Фиджи (-8,4%) и Алжир (-7,16%). Крупные азиатские экономики, такие как Китай (-2,9%) и Индия (-2,28%), также фиксируют снижение цен, что создает совершенно иные вызовы для их экономических систем.

Фото: Zakon.kz

Прогноз по Казахстану от мировых экспертов

Отметим, что на фоне высоких мировых показателей в Казахстане наметилась позитивная тенденция – инфляция после длительного роста начала замедляться.

По данным Бюро национальной статистики, годовая инфляция в октябре 2025 года снизилась на 0,3%. Еще более заметное замедление произошло в помесячном выражении: 0,5% в октябре против 1,1% в сентябре.

Примечательно, что замедление инфляции в РК первыми спрогнозировали зарубежные аналитики. Так, Goldman Investment Research (подразделение Goldman Sachs) еще 1 ноября предсказал снижение роста цен, JP Morgan заявил, что начавшаяся фискальная консолидация может создать условия для смягчения политики Нацбанка уже в 2026 году. А Bank of America вообще заявил о грядущем снижении инфляции уже в начале 2026 года.

Андрей Зубов
