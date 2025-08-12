#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
542.66
631.98
6.77
Наука и технологии

Саудовская Аравия показала, как может выглядеть самое высокое здание планеты

Строение в Судовской Аравии, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 06:02 Фото: HKS
Саудовская Аравия планирует возвести в северной части Эр-Рияда самое высокое здание в мире – двухкилометровый небоскреб, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что итоги проекта уже подведены, в конкурсе победило архитектурное бюро Foster + Partners. Его предложение засекречено и еще не было представлено общественности.

Фото: HKS

При этом представители ближневосточной страны немного приоткрыли завесу тайны, опубликовав отмененные разработки архитектурного бюро HKS, представленные на конкурсе.

Фото: HKS

Башня от американской компании HKS выглядит как истинное воплощение будущего. Сложно представить, что нечто подобное может быть воплощено в жизнь.

Ранее спутниковые снимки засекли строительство аэропорта горизонтального города-небоскреба "Зеркальная линия".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Замерзшие останки исследователя нашли в Антарктике спустя 66 лет
Наука и технологии
07:22, Сегодня
Замерзшие останки исследователя нашли в Антарктике спустя 66 лет
Чернобыльская форма жизни размножилась в радиоактивных озерах США
Наука и технологии
06:55, Сегодня
Чернобыльская форма жизни размножилась в радиоактивных озерах США
Ученые нашли гигантский морской вирус в Тихом океане
Наука и технологии
01:52, 12 августа 2025
Ученые нашли гигантский морской вирус в Тихом океане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: