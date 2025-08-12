Саудовская Аравия показала, как может выглядеть самое высокое здание планеты

Саудовская Аравия планирует возвести в северной части Эр-Рияда самое высокое здание в мире – двухкилометровый небоскреб, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что итоги проекта уже подведены, в конкурсе победило архитектурное бюро Foster + Partners. Его предложение засекречено и еще не было представлено общественности.

Фото: HKS

При этом представители ближневосточной страны немного приоткрыли завесу тайны, опубликовав отмененные разработки архитектурного бюро HKS, представленные на конкурсе.

Фото: HKS

Башня от американской компании HKS выглядит как истинное воплощение будущего. Сложно представить, что нечто подобное может быть воплощено в жизнь.

Ранее спутниковые снимки засекли строительство аэропорта горизонтального города-небоскреба "Зеркальная линия".