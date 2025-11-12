Парень лишился части языка и нижней губы после поцелуя на свадьбе в Кыргызстане

В городе Манас 26-летний мужчина во время близости со своей 18-летней девушкой лишился части языка и нижней губы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Turmush со ссылкой на медиков и МВД Кыргызстана, пострадавший самостоятельно обратился в Жалал-Абадскую областную больницу с укушенно-рваной раной кончика языка и нижней губы. Медики остановили кровотечение и провели операцию.

"Кровоточащая нижняя часть языка и разорванные участки были ушиты. Состояние больного стабильное, он разговаривает и принимает пищу. Примерно 30% языка и около 40% нижней губы были оторваны. Такое может произойти при укусе или при других обстоятельствах. Как именно произошло и где именно был нанесен укус – это уже установят соответствующие органы", – рассказал хирург Алмаз Абдылдаев.

По данным милиции, молодые люди находились в отношениях и в день происшествия вместе были на свадьбе друзей, где употребляли алкоголь. Позже девушка случайно укусила возлюбленного.

Согласно опубликованной информации, оба участника происшествия психически здоровы.

В пресс-службе УВД Жалал-Абадской начали проверку по факту инцидента.

