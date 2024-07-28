Еще несколько участков дорог в нижней части Алматы перекроют на сутки
Как сообщили в "Алматы жол", вводить временные ограничения будут в связи с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова – Кудерина (нижний отрезок улицы Розыбакиева. – Прим. ред.).
Так, с 23:00 28 июля до 23:00 29 июля движение будет полностью перекрыто по улице Кудерина в северном направлении от улицы Сахалинская до конца тоннеля; съезд с улицы Рыскулова в западном направлении; съезд на улицу Северное кольцо в восточном направлении и разворот с южного направления.
Фото: "Алматы жол"
Объезд будет обеспечен по улицам Москвина, Сахалинская, Крылова и Бокейханова.
На ремонтируемом участке обещают выставить предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Также в Алматы с 27 по 29 июля 2024 года вводятся временные ограничения движения по улице Манаса.