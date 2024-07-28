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Еще несколько участков дорог в нижней части Алматы перекроют на сутки

ремонт дороги, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 14:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В ночь на 29 июля 2024 года в Алматы будут перекрывать тоннель и съезды транспортной развязки в нижней части города, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Алматы жол", вводить временные ограничения будут в связи с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова – Кудерина (нижний отрезок улицы Розыбакиева. – Прим. ред.).

Так, с 23:00 28 июля до 23:00 29 июля движение будет полностью перекрыто по улице Кудерина в северном направлении от улицы Сахалинская до конца тоннеля; съезд с улицы Рыскулова в западном направлении; съезд на улицу Северное кольцо в восточном направлении и разворот с южного направления.

перекрытие улиц, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 14:12

Фото: "Алматы жол"

Объезд будет обеспечен по улицам Москвина, Сахалинская, Крылова и Бокейханова.

На ремонтируемом участке обещают выставить предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Также в  Алматы с 27 по 29 июля 2024 года вводятся временные ограничения движения по улице Манаса.

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