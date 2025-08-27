Ученые выяснили, почему влюбленные ссорятся и расстаются

Люди с небезопасным типом привязанности реже идут на компромисс в ссорах с партнером, чаще проявляют агрессию и задумываются о разрыве, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли американские психологи. Работа опубликована в журнале Sexual and Relationship Therapy (SRT).

"Конфликты – естественная часть романтических отношений, возникающая из-за различий в потребностях, ценностях и ожиданиях. От того, как партнеры справляются с разногласиями, во многом зависит прочность и длительность связи: конструктивные споры укрепляют доверие, тогда как деструктивные подрывают его", – поясняют ученые.

В исследовании Северо-Западного университета США приняли участие 365 студентов, находившихся в отношениях не менее полугода. Участники заполняли анкеты о пережитых травмах, типе привязанности и стратегиях поведения во время конфликтов.

Выяснилось, что 85% опрошенных хотя бы раз сталкивались с межличностными травмами – от эмоционального до физического и сексуального насилия. При этом именно особенности привязанности, а не количество травматических событий оказались решающим фактором в том, как люди ведут себя во время ссор.

Те, кто имел небезопасный тип привязанности (избегающий или тревожный), значительно реже шли на компромисс. Вместо этого они чаще реагировали агрессивно, пытались доминировать или, наоборот, подчинялись партнеру, чтобы избежать конфликта, либо рассматривали вариант разрыва отношений.

"Наши данные показывают: пережитые травмы связаны с формированием небезопасной привязанности, а она, в свою очередь, снижает готовность к компромиссу и усиливает конфликтные реакции", – отметили авторы работы.

Ранее специалисты дали несколько советов о том, как не разрушить отношения ссорами.