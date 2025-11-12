Отказалась развестись с мужем и села в тюрьму: в Израиле вынесли необычный приговор
Как пишет портал Ynet, подсудимая систематически отказывалась принимать разводное письмо (гет) от мужа. На протяжении четырех лет ей пытались вручить документ и муж, и родные, и даже полицейские. Такой приговор в отношении женщины стал вторым подобным случаем в судебной практике страны.
Отмечается, что, согласно нормам иудейского права, для официального расторжения брака требуется взаимное согласие обеих сторон, а упорствующая сторона может подвергаться различным санкциям. В настоящее время в израильских тюрьмах содержатся 10 мужчин, отказавшихся предоставить женам развод, тогда как аналогичные меры в отношении женщин применяются крайне редко.
По словам раввина Давида Лау, который выписал ордер на арест, решение принято после многолетнего игнорирования ответчицей судебных повесток и предписаний.
