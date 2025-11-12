#АЭС в Казахстане
Мир

Отказалась развестись с мужем и села в тюрьму: в Израиле вынесли необычный приговор

женщину посадили в тюрьму за отказ развестись с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 23:43 Фото: pixabay
Тель-авивский раввинский суд приговорил женщину к тюремному заключению за то, что она несколько лет отклоняла все попытки расторжения брака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Ynet, подсудимая систематически отказывалась принимать разводное письмо (гет) от мужа. На протяжении четырех лет ей пытались вручить документ и муж, и родные, и даже полицейские. Такой приговор в отношении женщины стал вторым подобным случаем в судебной практике страны.

Отмечается, что, согласно нормам иудейского права, для официального расторжения брака требуется взаимное согласие обеих сторон, а упорствующая сторона может подвергаться различным санкциям. В настоящее время в израильских тюрьмах содержатся 10 мужчин, отказавшихся предоставить женам развод, тогда как аналогичные меры в отношении женщин применяются крайне редко.

По словам раввина Давида Лау, который выписал ордер на арест, решение принято после многолетнего игнорирования ответчицей судебных повесток и предписаний.

Ранее сообщалось, что полицейские защитили многодетную мать от издевательств мужа.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
