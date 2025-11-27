#АЭС в Казахстане
Общество

Мужчина скончался после укола: виновным медикам вынесли приговор в Таразе

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 18:27 Фото: freepik
Суд №2 города Тараза вынес приговор по уголовному делу о смерти пациента после внутримышечной инъекции препарата "Цефтриаксон", сообщает Zakon.kz.

В рамках процесса рассматривались дела двух подсудимых. Гражданин Ц. обвинялся в незаконной медицинской деятельности без лицензии и сертификата, повлекшей смерть пациента по неосторожности (ч. 3 ст. 322 УК). Медсестра И. привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 317 УК).

Суд установил, что Ц. с 2016 года незаконно оказывал инъекционные услуги в открытом им процедурном кабинете. В феврале 2025 года медсестра И. приняла пациента А. и ввела ему "Цефтриаксон", после чего у мужчины развился анафилактический шок. Пострадавший скончался в городской многопрофильной больнице.

Вина подсудимых подтверждена показаниями потерпевшей стороны, свидетелей и заключениями экспертиз. Прокурор просил назначить Ц. 2,5 года лишения свободы, а И. – 2 года лишения свободы. Ц. вину не признал, И. признала полностью.

Суд учел смягчающие обстоятельства: наличие малолетних детей у Ц., признание вины и раскаяние у И.

Приговором суда Ц. назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с запретом заниматься инъекционной терапией сроком на три года. В пользу потерпевшей взыскано 5 млн тенге морального вреда и 1,2 млн тенге материального ущерба.

И. назначено 1 год ограничения свободы с запретом заниматься аналогичной деятельностью в течение трех лет. В соответствии с законом "О применении амнистии" она освобождена от отбытия назначенного наказания. Также в пользу потерпевшей с нее взыскано 5 млн тенге морального вреда и 588 тыс. тенге материального ущерба.

Приговор в отношении И. вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом судебном разбирательстве. В межрайонном суде по уголовным делам Астаны 27 ноября 2025 года продолжается рассмотрение дела в отношении анестезиолога частной стоматологической клиники, где умерла трехлетняя девочка.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
