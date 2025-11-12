#АЭС в Казахстане
Общество

Семейная драма в Петропавловске: многодетную мать защитили от издевательств мужа

полиция защитила многодетную мать от издевательств супруга в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 22:50 Фото: pixabay
В Петропавловске мать пятерых детей заявила, что супруг систематически издевается над ней. Сам мужчина известен широкой публике тем, что выставляет свои фото в женском нижнем белье в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Активисты говорят, что женщина перенесла трепанацию черепа и стала инвалидом после избиений.

По данным КТК, полицейские уже навестили семью. Обратили внимание на беспорядок в квартире, а также на двери со следами ударов. Сам же мужчина находился с детьми, в трезвом состоянии. Тем не менее, после заявления жены его арестовали на пять суток и запретили год с ней общаться.

В полиции подтвердили, что женщина – инвалид. Информацию о том, что в этом может быть виновен муж, проверяют с помощью экспертиз. Аккаунт в соцсети, где мужчина выставлял себя в женском нижнем белье, к этому моменту оказался удален.

"Был осуществлен выезд на место, по месту проживания этой семьи, и на месте был отец, и четверо детей на месте были. Были услышаны его доводы. Потом непосредственно проехали, где находилась мать. Нецензурная брань, повреждение предметов обихода, проявление агрессии в отношении члена семьи – вот это все наблюдалось. На это и она написала заявление. Семья поставлена на учет". Начальник отдела общественной безопасности управления полиции г. Петропавловска Айдын Ахмагамбетов

Ранее прокурор объяснил, почему трудно доказать бытовое насилие.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В женской колонии Петропавловска выпускают брендовое белье
07:01, 08 февраля 2023
В женской колонии Петропавловска выпускают брендовое белье
Пятая жена Петросяна показала редкое семейное фото с мужем
19:40, 23 февраля 2025
Пятая жена Петросяна показала редкое семейное фото с мужем
Муж жестоко избивал многодетную мать, сын пытался ее защитить: видео прокомментировали в полиции
17:28, 21 мая 2025
Муж жестоко избивал многодетную мать, сын пытался ее защитить: видео прокомментировали в полиции
