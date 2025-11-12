Семейная драма в Петропавловске: многодетную мать защитили от издевательств мужа

В Петропавловске мать пятерых детей заявила, что супруг систематически издевается над ней. Сам мужчина известен широкой публике тем, что выставляет свои фото в женском нижнем белье в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Активисты говорят, что женщина перенесла трепанацию черепа и стала инвалидом после избиений.



По данным КТК, полицейские уже навестили семью. Обратили внимание на беспорядок в квартире, а также на двери со следами ударов. Сам же мужчина находился с детьми, в трезвом состоянии. Тем не менее, после заявления жены его арестовали на пять суток и запретили год с ней общаться.

В полиции подтвердили, что женщина – инвалид. Информацию о том, что в этом может быть виновен муж, проверяют с помощью экспертиз. Аккаунт в соцсети, где мужчина выставлял себя в женском нижнем белье, к этому моменту оказался удален.

"Был осуществлен выезд на место, по месту проживания этой семьи, и на месте был отец, и четверо детей на месте были. Были услышаны его доводы. Потом непосредственно проехали, где находилась мать. Нецензурная брань, повреждение предметов обихода, проявление агрессии в отношении члена семьи – вот это все наблюдалось. На это и она написала заявление. Семья поставлена на учет". Начальник отдела общественной безопасности управления полиции г. Петропавловска Айдын Ахмагамбетов

Ранее прокурор объяснил, почему трудно доказать бытовое насилие.