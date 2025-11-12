#АЭС в Казахстане
Мир

Путешествие закончилось в больнице: туристку с травмами не пустили в самолет в Таиланде

туристку с травмами не пустили на самолет в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 20:09 Фото: pixabay
В аэропорту города Чиангмай туристку из Индии отказались сажать в самолет из-за тяжелых травм после аварии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bangkok Post, пассажирке не разрешили улететь домой в Индию из-за перелома руки, вывиха шеи и воспаления легких, полученных в результате недавнего ДТП.

Отмечается, что сотрудники авиакомпании отказали индианке в посадке из-за опасений за ее безопасность. Они не были заранее проинформированы о необходимости использования на борту кислородной терапии и услуг медсестры.

Согласно данным издания, женщине оказала помощь туристическая полиция при содействии Генерального консульства Индии в Чиангмае. Путешественницу госпитализировали в государственную больницу, а власти Таиланда помогут ей попасть на обратный рейс.

Ранее стало известно, на что больше всего тратят иностранные туристы в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
