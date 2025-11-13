#АЭС в Казахстане
Мир

Китайскую "криптокоролеву" приговорили к 12 годам тюрьмы

Королеву криптовалюты посадили в тюрьму, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 08:35 Фото: pixabay
На днях суд Лондона приговорил к 11 годам и восьми месяцам лишения свободы 47-летнюю гражданку Китая Цянь Чжиминь по обвинениям в отмывании денег и крупнейшем в истории Великобритании мошенничестве с криптовалютами, сообщает Zakon.kz.

По данным The Washington Post, у женщины изъяли биткоины на несколько миллиардов долларов.

По версии следствия, подсудимая, которую в СМИ называли "криптокоролевой", в 2014-2017 годах возглавляла в Китае мошеннический проект "Ланьтянь Гэжуй" (Lantian Gerui). Он позиционировался как компания, инвестирующая в майнинг биткоинов и разработку передовых медицинских товаров, но на деле представлял собой финансовую пирамиду.

Жертвами этой схемы стали более 128 тыс. человек, в основном китайских пенсионеров. Суммарно вкладчики вложили в компанию более 40 млрд юаней, или 5,6 млрд долларов.

В 2017 году китайская полиция пыталась задержать Цянь Чжиминь, но ей удалось по поддельным документам сбежать в Мьянму. После этого она оказалась в Великобритании и стала выдавать себя за богатую наследницу торговца антиквариатом. Она поселилась в особняке в районе Хэмпстед на севере Лондона и через нанятых помощников обналичивала криптовалюту, приобретенную на средства обманутых вкладчиков.

Полиция заинтересовалась Цянь Чжиминь, когда ее помощница Цзянь Вэнь не смогла объяснить происхождение средств своего босса при покупке недвижимости в лондонском районе Тоттеридж. В 2018 году полицейские провели рейд в особняке в Хэмпстеде, изъяв жесткие диски и ноутбуки с доступом к 61 тыс. биткоинов, что стало крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Великобритании.

Саму Цянь Чжиминь поймали только в апреле 2024 года в съемном доме в Йорке, отследив перемещения биткоинов по связанным с ней кошелькам.

Около 200 кошек разорили криптоферму в Китае. Несмотря на колоссальные убытки, владелец фермы не прогнал котов, а купил нагревательные коврики и выделил животным отдельную комнату.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Ошибка в тексте: