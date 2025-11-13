#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
524.65
607.02
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
524.65
607.02
6.48
Мир

Индейцы ворвались на климатическую конференцию в Бразилии

Конференция ООН по вопросам изменения климата в Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 07:50 Фото: newsarenaindia
12 ноября десятки представителей коренных народов попытались ворваться на территорию проведения Конференции ООН по вопросам изменения климата в бразильском городе Белен, сообщает Zakon.kz.

Они протестуют против вырубки лесов Амазонии, передает News Arena India. Протестующие вступили в столкновения с охранниками, некоторые из которых получили ранения. В итоге охранники оттеснили индейцев. Участникам конференции пришлось остаться внутри здания до разрешения ситуации, позже им разрешили выйти.

Лидеры бразильских индейцев хотят, чтобы их позиция была учтена на саммите при принятии решений в области лесопользования. Один из влиятельных представителей народа каяпо Раони Метуктире рассказал, что многие бразильские индейцы недовольны текущими промышленными и девелоперскими проектами в тропических лесах. Он призвал правительство Бразилии предоставить аборигенам больше прав для защиты Амазонии.

"Мы хотим быть не декорацией на конференции, а настоящими участниками решений", – заявил лидер племени каяпо Раони Метуктире.

30-я Конференция ООН по вопросам изменения климата COP30 проходит в Бразилии с 10 по 21 ноября, через 10 лет после Парижского соглашения, которое стало поворотным моментом в борьбе с изменением климата.

6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон как раз разговаривал с предводителем племени каяпо Раони Метуктире.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Токаев выступил на Всемирном климатическом саммите в Баку
17:00, 12 ноября 2024
Токаев выступил на Всемирном климатическом саммите в Баку
Сколько денег выделят на защиту климата: в Баку согласовали итоговый документ COP29
06:06, 24 ноября 2024
Сколько денег выделят на защиту климата: в Баку согласовали итоговый документ COP29
ЧМ-2022: кошка чуть не сорвала пресс-конференцию члена сборной Бразилии
08:47, 08 декабря 2022
ЧМ-2022: кошка чуть не сорвала пресс-конференцию члена сборной Бразилии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: