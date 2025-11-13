Индейцы ворвались на климатическую конференцию в Бразилии

12 ноября десятки представителей коренных народов попытались ворваться на территорию проведения Конференции ООН по вопросам изменения климата в бразильском городе Белен, сообщает Zakon.kz.

Они протестуют против вырубки лесов Амазонии, передает News Arena India. Протестующие вступили в столкновения с охранниками, некоторые из которых получили ранения. В итоге охранники оттеснили индейцев. Участникам конференции пришлось остаться внутри здания до разрешения ситуации, позже им разрешили выйти.

Лидеры бразильских индейцев хотят, чтобы их позиция была учтена на саммите при принятии решений в области лесопользования. Один из влиятельных представителей народа каяпо Раони Метуктире рассказал, что многие бразильские индейцы недовольны текущими промышленными и девелоперскими проектами в тропических лесах. Он призвал правительство Бразилии предоставить аборигенам больше прав для защиты Амазонии.

"Мы хотим быть не декорацией на конференции, а настоящими участниками решений", – заявил лидер племени каяпо Раони Метуктире.

Aos 93 anos, o cacique Raoni fez um apelo pela preservação da floresta amazônica e alertou sobre a ameaça de projetos para as matas e também para as comunidades que vivem por lá. Na crítica, Raoni citou a exploração de petróleo na região.



30-я Конференция ООН по вопросам изменения климата COP30 проходит в Бразилии с 10 по 21 ноября, через 10 лет после Парижского соглашения, которое стало поворотным моментом в борьбе с изменением климата.

6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон как раз разговаривал с предводителем племени каяпо Раони Метуктире.