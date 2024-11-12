Токаев выступил на Всемирном климатическом саммите в Баку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 ноября 2024 года выступил на Саммите мировых лидеров по действиям в области климата, который проходит в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Акорды подчеркнули, что первым после открытия пленарной сессии слово было предоставлено президенту Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев в начале своего выступления подтвердил приверженность Казахстана глобальной климатической повестке и подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с изменением климата. Он напомнил участникам форума про амбициозную цель страны по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Фото: akorda.kz

Глава государства отметил, что для достижения поставленных задач жизненно важен доступ к предсказуемому финансированию и современным технологиям. Он заявил о том, что в рамках Новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию (NCQG) особое внимание следует уделить регионам, наиболее уязвимым к изменениям климата, в том числе развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

"Несмотря на то, что на долю Центральной Азии приходится всего 1% глобальных выбросов, этот регион сталкивается с многочисленными климатическими рисками. Чтобы повысить эффективность мер по реагированию на изменение климата, мы должны активно использовать передовые технологии, такие как искусственный интеллект, спутниковый мониторинг, а также другие цифровые инструменты, обеспечивающие раннее предупреждение и более эффективное управление водными и земельными ресурсами". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, Токаев подчеркнул важность перехода к устойчивому сельскому хозяйству.

Как было отмечено в выступлении, Казахстан, располагающий 200 млн гектаров сельскохозяйственных угодий, является идеальной площадкой для внедрения "углеродного земледелия", то есть таких методов аграрного производства, которые позволяют сокращать выбросы и улучшать качество почвы. Он пригласил заинтересованные стороны изучить потенциал Казахстана в данной отрасли.

"Наша страна обеспечивает 43% поставок урана в мире и играет значимую роль в развитии низкоуглеродной ядерной энергетики. В октябре этого года граждане Казахстана на общенациональном референдуме поддержали строительство атомной электростанции. Мы стремимся обеспечить безопасность и эффективность этого проекта через партнерство с мировыми технологическими лидерами в области энергетики". Касым-Жомарт Токаев

Затем президент остановился на проблеме мировых водных ресурсов.

"Изменение климата уже оказывает серьезное воздействие на глобальный водный цикл. На стихийные бедствия, связанные с водой, приходится более 80% всех природных катастроф. В нынешнем году Казахстан столкнулся с беспрецедентными наводнениями. Для оперативного реагирования в будущем и восстановления после подобных чрезвычайных происшествий мы внедряем комплексную систему управления рисками. Чтобы актуализировать водную повестку, в декабре 2024 года Казахстан в партнерстве с Францией проведет One Water Summit. Участники этого форума обсудят проблемы глобального управления водными ресурсами. Сегодня Каспийское море находится под угрозой. Спасение самого большого озера в мире – это наша общая проблема, требующая долгосрочного международного сотрудничества. Мы поддерживаем инициативу президента Ильхама Алиева по созданию группы экспертов из прикаспийских государств. Наряду с этим Казахстан предпринимает конкретные шаги по сохранению Аральского моря". Касым-Жомарт Токаев

В заключение своего выступления Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за организацию саммита и успешное председательство Азербайджана на COP 29.

Президент вновь подчеркнул, что Казахстан твердо привержен многосторонним усилиям, направленным на формирование справедливой, инклюзивной и прозрачной климатической повестки, а также подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с международными партнерами.

На саммите также запланировано выступление лидеров более 80 государств, руководителей международных и региональных организаций.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Баку 11 ноября 2024 года. Уже на следующий день он прибыл на Бакинский олимпийский стадион.

Президент Казахстана планирует провести ряд встреч с главами государств, руководителями международных организаций и представителями бизнес-структур.