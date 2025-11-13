#АЭС в Казахстане
Мир

США ввели санкции против Украины

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 03:59 Фото: flickr/White House
США ввели санкции против украинских оборонных компаний, замеченных в поставках комплектующих для производства иранских ракет Ababil и беспилотников Shahed, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Минфин Соединенных Штатов, в перечень украинских компаний, попавших под ограничения, вошли GK Imperativ Ukraina LLC (Харьков) и Ekofera LLC (Киев и Харьков).

По данным Минфина США, иранская сторона использовала данные компании-прокладки для закупки на Украине и поставок иранскому авиационному предприятию HESA аэрокосмических материалов, включая авиагоризонты, магнитометры, двигатели и компоненты генераторов.

Министерство уточняет, что санкции введены на основании исполнительного указа 13382, который касается лиц, распространяющих оружие массового уничтожения, и их сторонников, за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки HESA.

Минфин США добавляет, что украинские компании были частью транснациональной сети закупок техники для ракет и беспилотников Ирана, куда также вошли предприятия из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Китая, Гонконга, Индии и Германии, которые тоже попали под санкционные ограничения.

Ранее сообщалось о том, что Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk.

Аксинья Титова
