В Германии корова сбежала от мясника и притворилась овцой

На днях трехлетняя корова по кличке Мюке сбежала из бойни и примкнула к отаре овец близ немецкого города Неккаргемюнд, сообщает Zakon.kz.

Обнаружив ее пастух попытался огородить корову временным пластиковым забором, но она проломила преграду и вернулась к овцам. О своей находке пастух рассказал газете Rhein-Neckar-Zeitung.

"Она обнюхала овец и, похоже, ей понравилось. Она очень удачно влилась в стадо. И овец это тоже не беспокоит", – сказал пастух.

Когда стадо перешло на другой луг, Мюке усыпили и вернули хозяину. Тот снова хотел сдать ее на бойню, но тут вмешались зоозащитники. Представители приюта Rüsselheim, где уже заботятся о примерно двух тыс. животных, запустили онлайн-сбор денег на помощь корове.

К утру 13 ноября жители Германии пожертвовали уже более пяти тыс. евро. Согласно плану, корову отдадут на другую ферму и "гарантируют расходы на ее содержание".

