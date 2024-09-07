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Два друга для игры в казино продавали чужие автомобили в Алматы

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 10:26 Фото: pexels
Два жителя Восточно-Казахстанской области приехали в Алматы, где, проиграв все деньги в онлайн-казино, решили подзаработать нечестным путем, сообщает Zakon.kz.

По информации Polisia.kz, для того, чтобы и дальше участвовать в азартных играх, мужчины стали обманывать алматинцев, предлагая поставить автотранспорт на учет.

"Злоумышленники забирали машины якобы для регистрации, но в конечном итоге продавали их, а на вырученные деньги продолжали играть. Таким образом, они обманули двух человек. Материальный ущерб потерпевшие оценили почти в 15 миллионов тенге", – рассказали в полиции.

Суд признал казахстанцев виновными и приговорил обоих к лишению свободы сроком на пять лет. Наказание они отбывают в учреждении средней безопасности Семея. Материальный ущерб, нанесенный потерпевшим, на данный момент частично погашен.

6 сентября 2024 года суд Усть-Каменогорска огласил приговор в отношении казахстанца, отбывающего наказание в местах лишения свободы за мошенничество. Как оказалось, заключенный, получив доступ к сотовому телефону, звонил крупным предпринимателям региона в целях оказания помощи в устранении последствий паводков, представляясь заместителем акима области.

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