Общество

Отслеживание играющих в азартные игры военных с помощью ИИ могут внедрить в Казахстане

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 14:33 Фото: freepik
Вице-министр обороны Дархан Ахмедиев 12 ноября 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал методы борьбы с азартными играми в рядах казахстанской армии, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что по этой причине были уволены несколько офицеров.

"Определенные военнослужащие, к сожалению, среди них есть члены офицерского состава, были уволены по этой причине. Потому что играть в азартные игры запрещает этика государственного служащего", – сказал Ахмедиев.

Журналисты поинтересовались у чиновника, не планируют ли в Минобороны использовать искусственный интеллект для отслеживания азартных игроков в армии.

"Что касается внедрения ИИ, об этом не думали. Но мысль интересная – мы подумаем, может быть, на самом деле внедрим", – пообещал вице-министр.

Ранее Ахмедиев рассказал о работе по установке дополнительных камер в воинских частях страны.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Можно ли двум мужчинам держаться за руки в Казахстане – ответил депутат
15:10, Сегодня
Можно ли двум мужчинам держаться за руки в Казахстане – ответил депутат
В Казахстане 11 контрактников уволены из армии за увлечение азартными играми
15:24, 15 июня 2023
В Казахстане 11 контрактников уволены из армии за увлечение азартными играми
Задержание матерей погибших солдат – что говорят в Минобороны
13:58, Сегодня
Задержание матерей погибших солдат – что говорят в Минобороны
