Отслеживание играющих в азартные игры военных с помощью ИИ могут внедрить в Казахстане

Вице-министр обороны Дархан Ахмедиев 12 ноября 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал методы борьбы с азартными играми в рядах казахстанской армии, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что по этой причине были уволены несколько офицеров.

"Определенные военнослужащие, к сожалению, среди них есть члены офицерского состава, были уволены по этой причине. Потому что играть в азартные игры запрещает этика государственного служащего", – сказал Ахмедиев.

Журналисты поинтересовались у чиновника, не планируют ли в Минобороны использовать искусственный интеллект для отслеживания азартных игроков в армии.

"Что касается внедрения ИИ, об этом не думали. Но мысль интересная – мы подумаем, может быть, на самом деле внедрим", – пообещал вице-министр.

Ранее Ахмедиев рассказал о работе по установке дополнительных камер в воинских частях страны.