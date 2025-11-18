В Тайване женщина застала супруга с любовницей и осталась без денег

После 50 лет брака жительница тайванского Тайчжуна обвинила супруга в измене, но проиграла суд из-за любви к нему, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ETtoday, женщина уличила благоверного в измене еще осенью 2024 года. С любовницей она его застала в их собственном доме. Но оказалась "слишком мягкосердечна", чтобы сделать фото и использовать их в качестве доказательства.

Отмечается, что пострадавшая получила доступ к перепискам мужа с предполагаемой любовницей и подала иск, требуя возмещения ущерба в размере 800 тыс. новых тайваньских долларов (более 13 млн тенге). Супруг заявительницы настаивал, что у него не было любовницы и он не разговаривал по ночам по телефону.

В итоге судья окружного суда постановил, что представленных доказательств недостаточно, и отклонил иск. Как отмечается, затянувшееся судебное разбирательство оставило женщину без средств к существованию.

