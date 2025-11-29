Ситуация между США и Венесуэлой накалилась: Трамп закрыл воздушное пространство

Президент США Дональд Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее официально закрыто для любых полетов, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 29 ноября написал в своей социальной сети Truth Social

"Обращаюсь ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто", – написал американский лидер.

Соединенные Штаты в последние месяцы значительно усилили военное присутствие в Карибском регионе. По данным СМИ, численность американских военных там достигла 15 тысяч человек – это крупнейшая группировка в зоне Карибского моря со времен панамской операции 1989 года, а по ряду оценок – со времен Карибского кризиса 1962-го.

22 ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило обновленное уведомление о рисках полетов в районе Венесуэлы. Документ действует с 21 ноября 2025 года по 19 февраля 2026 года и призывает пилотов соблюдать повышенную осторожность из-за ухудшения ситуации с безопасностью и роста военной активности вокруг Каракаса.

Также стало известно, что США готовят новый этап действий против Венесуэлы. На фоне эскалации в республике с конца августа объявлена всенародная мобилизация.

В октябре президент Николас Мадуро публично обратился к США на английском языке, многократно призывая к миру: "Нет войне… Только мир… Мир навсегда!"

Ранее сообщалось, что США направили авианосец к берегам Венесуэлы.

