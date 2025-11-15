Пара с переломами рук и ног провела более 5 часов в скалистой местности в Турции
Инцидент произошел в Аланье. По данным SHOT, молодые люди отправились в пеший поход в районе реки Дим ночью без защитного снаряжения. К часу ночи туристы пошли на спуск через опасный обрывистый маршрут – там и сорвались. Выбраться самостоятельно они не смогли.
На помощь паре пришел местный житель, который вызвал экстренные службы. Из-за сложных погодных условий и ландшафта спасатели пробирались к пострадавшим два часа. На их вызволение из ловушки ушло еще три часа.
Туристов госпитализировали с переломами конечностей.
После инцидента власти Аланьи объявили, что на маршруте обновят предупреждающие знаки на пешеходных тропах, а опасные участки будут перепланированы.
