Гороскоп на 25 ноября: найдите пару часов для отдыха

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 ноября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Доверять другим, конечно, нужно, однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах. Вас никто не собирается обманывать, но мало ли, что может случиться.

Телец

Сегодня вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас скомпрометировать.

Близнецы

Ощущение вечного цейтнота в любой сфере деятельности – ситуация постоянная и абсолютно нормальная. И это еще не причина, чтобы отказывать себе в отдыхе.

Рак

Сегодня вам предстоит день, полный борьбы с непониманием в как рядах близких вам людей так и среди прочих. Возможно, вы его так и не победите.

Лев

Перед тем как отвечать на задаваемые вопросы, внимательно их проанализируйте на предмет наличия тайного смысла. В противном случае вы рискуете оказаться в дурацком положении.

Дева

Сегодня вы вряд ли сможете заслужить репутацию компанейского человека. Окружающие могут оказаться довольно назойливы, так что лучше от них на время скрыться.

Весы

Окружающие с радостью воспользуются вашей жилеткой в качестве носового платка. Сострадание состраданием, но сколько ж можно?! Не будьте слишком мягким в подобных вопросах.

Скорпион

Сегодня, к сожалению, ваши прекрасные идеи, сколь бы верными и своевременными они не были, большого толку не принесут. Их лучше не озвучивать по крайней мере до завтра, чтобы не пришлось потом повторяться.

Стрелец

Сегодня настанет, наконец, момент, когда откладывать дальше принятие решения станет невозможно. В противном случае решение рискует остаться непринятым, а вы будете загрызены собственной совестью.

Козерог

День этот будет очень неплох. Вы будете чувствовать себя как дома всюду, где бы вы ни находились.

Водолей

Куда бы вы ни шли, от себя вы все равно не убежите. Пришло время сесть и, не торопясь, с холодной головой, обдумать давнишнюю проблему. Это занятие настолько утомительно, что, когда вы закончите, найдите пару часов для отдыха.

Рыбы

Постарайтесь никому сегодня не демонстрировать степень своей уязвимости. Этим могут воспользоваться самым низким образом.

